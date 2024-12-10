أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الانتهاء من المرحلة الأولى من المسابقة الوطنية للذكاء الاصطناعي (أذكى U) التي تنظمها بالشراكة مع «مايكروسوفت» وتأهل 84 فريقاً من 28 جامعة سعودية لمرحلة الفرز والترشيح وفق معايير مسابقة (أذكى U) و(كأس التخيل) ليتأهل إلى المرحلة النهائية مطلع العام 2025.

وستتلقى الفرق المرشحة جلسات إرشادية وتوجيهية يقدمها خبراء عالميون من «سدايا» وشركة (مايكروسوفت) لتحويل أفكارهم إلى حلول مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحظيت المسابقة بتفاعل واهتمام كبير من قبل الجامعات المشاركة والمشاركين من الطلاب والطالبات إذ أسهمت المسابقة في عمل حراك كبير في الجامعات السعودية حول الذكاء الاصطناعي انعكس على انخراط الطلبة في البرامج الندريبية المصاحبة وحصولهم على الشهادات الاحترافية من «مايكروسوفت»، ما أسهم في تنمية أفكارهم وتجاربهم التي تجمع بين الإبداع والتنافس بروح ملهمة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات العلمية والمهنية.

وتسعى «سدايا» إلى استثمار شراكتها مع «مايكروسوفت» لبناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات السعوديين من مختلف جامعات المملكة للمشاركة الفاعلة في المسابقة ورفع مستواهم المعرفي والمهاري في الذكاء الاصطناعي، ليصبحوا منافسين لنظرائهم في العالم.