تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، ونيابة عنه، افتتح محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم النسخة الثالثة من معرض «الجمل عبر العصور»، بحضور رئيس مجلس أمناء شركة ليان الثقافية الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة.

ولدى وصول محافظ جدة عُزف السلام الملكي، ثم شاهد والحضور فيلماً وثائقياً عن الجمل يحكي مكانة الإبل وحضورها في ذاكرة المجتمع السعودي.

بعدها ألقى الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، كلمة عبّر فيها عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على رعايته حفل الافتتاح، ولمحافظ جدة على حضوره وتشريفه حفل افتتاح المعرض.

وقال «نرحب بكم في ليلة من ليالينا التي حملنا فيها الجمل برسالة عبر العصور وبدأ رحلته من مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض إلى «إثراء» مركز الملك عبدالعزيز بالظهران، ونوخ بنا هذه الليلة مختتماً ومنهياً رحلته في ساحة الجمل، كما أناخ الملك عبدالعزيز -رحمه الله - جماله في هذا الموقع بأبرق الرغامة منهياً رحلة التوحيد».

عقب ذلك تجول المحافظ والحضور في أرجاء المعرض الذي يُعنى بالإبل وعالمها، وحضورها في المشهد السعودي بأطيافه كافة ، ويسلط الضوء على إبراز الموروث السعودي والتعريف بالثقافة الأصيلة وكل ما يتعلق بالإبل، واستعراض الخلفية التاريخية التي يحتلها الجمل في تاريخ العرب وتراثه منذ آلاف السنين، التي شكّلت العلاقة التاريخية الثنائية بين الإبل والإنسان في حياته وحلِّه وترحاله.

وفي الختام، كرّم الأمير سعود بن جلوي الفائزين بمسابقة «ضياء عزيز للبورتريه» في نسختها الثامنة.