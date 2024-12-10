شهد قائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، اختتام مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط «طويق 4»، بحضور عدد من قادة القوات الجوية للدول المشاركة بالتمرين.

وكان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، قائد القاعدة اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني.

وشَهِد التمرين الجوي المشترك والمختلط «طويق 4» على مدى أسبوعين تنفيذ طلعات جوية لمهمات الإسقاط الجوي التكتيكي، ومحاضرات وندوات.

وأظهرت القوات الجوية المشاركة الجاهزية العالية في التخطيط والإعداد والتنفيذ، ما عزز مفهوم العمل الجوي المشترك.