تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عنه، افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الملتقى العلمي الـ24 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة تحت شعار (التميز في النقل وإدارة الحشود)، الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بالعاصمة المقدسة لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2024 في المدينة الجامعية بالعابدية، بحضور عدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.

ودشّن خلال الحفل منصة البحث والتطوير والابتكار في مجال أبحاث الحشود والنقل التي تهدف إلى المشاركة في صياغة الأولويات البحثية في إدارة الحشود والنقل لدعم اتخاذ القرار، ودعم المبادرات الابتكارية والمشاريع الريادية في هذا المجال.

وتجول في المعرض المصاحب لأعمال الملتقى الذي شارك فيه أكثر من 50 جهة عارضة متنوعة ما بين الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد في كلمته التي ألقاها خلال انطلاق أعمال الملتقى، أن عقد هذا الملتقى يجسد رُؤية المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال تعزيز الجهود العلمية وتطوير وسائل النقل وإدارة الحشود.

وقال: «إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده قد جعلت من خدمة ضيوف الرحمن شرفاً ومسؤولية نبيلة ووفرت جميع الإمكانات لراحة وسلامة الحجاج والمعتمرين».

ووجه كلمة للباحثين قال فيها: «نتطلع بشغف لما سيخرج به هذا الملتقى من توصيات بنّاءة تسهم في تطوير منظومة الحج والعمرة، آملين أن تكون هذه الأبحاث والدراسات رافداً حقيقياً لتطوير الحلول العملية على أرض الواقع، لنرى ثمار جهودكم المخلصة تسهم بفاعلية في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم».

وقدّم شكره لجامعة أم القرى على ما بذلته من جهود لإنجاح الملتقى.

كما كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين في تحدي «حجاثون2»، لخلق منصة إبداعية تجمع العقول الرائدة لتطوير حلول مبتكرة تعزز إدارة الحشود، الذي يضم مشاركة أكثر من 53 فريقاً، إضافة إلى الرعاة وشركاء النجاح المشاركين في الملتقى.

فيما أكد رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى تحسين تجارب ضيوف الرحمن من خلال تقديم الأبحاث والدراسات العلمية، وإبراز أهم التجارب والجهود المبذولة من الجهات المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

من جهته، أوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور عدنان الشهراني، أن الملتقى يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال التشجيع على البحث والابتكار لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويتضمن الملتقى ستّ جلسات حوارية، و13 ورشة عمل، و10 جلسات علمية، إضافة إلى دعم منظومة البحث والابتكار بأكثر من 129 ورقة علمية و62 مشروعاً ابتكارياً.