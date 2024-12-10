برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يفتتح محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم (الثلاثاء)، النسخة الثالثة من معرض «الجمل عبر العصور»، بحضور رئيس مجلس أمناء شركة ليان الثقافية الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة.ويستعرض المعرض أكثر من 100 قطعة فنية تسلط الضوء على أصالة الإبل ودورها كموروث ثقافي وحضاري في المملكة، تزامنًا مع ختام «عام الإبل». وتأتي هذه النسخة من المعرض كثمرة تعاون بين شركة ليان وأمانة محافظة جدة وجمعية الثقافة والفنون، للتأكيد على أهمية الإبل في التراث السعودي ودورها في تعزيز الهوية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.وبالتزامن مع افتتاح المعرض، يقام الحفل السنوي لجائزة ضياء عزيز للبورتريه في نسختها الثامنة، حيث خُصص موضوعها هذا العام عن تجسيد الإبل في الأعمال التشكيلية. واستقطبت الجائزة نحو 400 عمل من مختلف مناطق المملكة، تم ترشيح 38 منها للمنافسة النهائية.وتشهد الجائزة تكريم الشخصيات الإعلامية الفاعلة في المشهد الثقافي والفني، واختارت نائب رئيس التحرير الزميل والشاعر عبدالله عبيان، ليكون الشخصية المكرمة لهذا العام؛ تقديرًا لجهوده في دعم الثقافة والفنون.ويأتي المعرض استكمالًا للنجاحات التي حققها في دورتيه السابقتين، حيث أقيمت النسخة الأولى في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، والثانية في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالمنطقة الشرقية، مؤكدًا أهمية تسليط الضوء على الموروثات الثقافية الوطنية وتحويلها إلى محتوى علمي وثقافي يثري الأجيال الحالية والمستقبلية.