وقّعت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي اليوم، سبع اتّفاقيات شراكة مجتمعية مع عدد من الجمعيات والجهات غير الربحية، بحضور رؤساء مجالس إداراتها وقياداتها، ورئيس قسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بتعليم جدة منصور الحارثي.

وباركت اللهيبي اتفاقيات الشراكة التي يعول عليها تحقيق التعاون المُثمر، وتبادل الخبرات وتكامل الجهود في عدة مجالات، تشمل التعليمية والصحية والتنمية الاجتماعية والأسريّة، إلى جانب برامج تحسين نواتج التعلّم، وكذلك مجالات التدريب والتطوير الرقمي، وبما يحقق التنمية المستدامة وتحسين الأداء وتعزيز الجودة والابتكار.

وشملت الجهات التي تم توقيع الشراكات معها كلاً من جمعيات «نحن معك» و«قمم الشبابية» و«نفع الخيرية»، والجمعية النسائية الخيرية الأولى بجدة، و«مجموعة أندلسية الطبية»، و«شركة صافي الدخل القابضة» و«الجامعة العربية المفتوحة».