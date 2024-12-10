بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لجون دراماني ماهاما، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية غانا.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لجون دراماني ماهاما، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية غانا.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والرقي.