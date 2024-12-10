وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثّلة بنائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وممثّل حكومة ماليزيا وزير الخارجية في دولة ماليزيا داتو سري أوتاما حاجي محمد بن حاج حسن، اليوم مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية.

وجرت مراسم التوقيع في ديوان وزارة الخارجية في مدينة الرياض، وبحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك على هامش اجتماعات مجلس التنسيق السعودي-الماليزي الأول؛ تجسيداً لتقدم العلاقات التي تجمع حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا، تأسس المجلس ليكون منصة لتعزيز الشراكة المستدامة بين البلدين، بما يدعم التنمية المتبادلة وتطلعات القيادتين.

وتأتي هذه المذكرة في سياق جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء وتعزيز العلاقات الدولية مع الوزارات النظيرة في دول العالم، وبحث كافة أوجه التعاون الفني الثنائي، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.