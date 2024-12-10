أطلق أمير منطقة الباحة رئيس مجلس إدارة جائزة الباحة للإبداع والتميز الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، النسخة العاشرة للجائزة، ودشن موقعها الإلكتروني.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر الإمارة اليوم، رئيس جامعة الباحة رئيس الهيئة الاستشارية لجائزة الباحة للإبداع والتميز الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، والأمين العام للجائزة الدكتورة مهدية الثقفي، وأعضاء مجلس إدارة الجائزة.

واطلع أمير منطقة الباحة على أعمال أمانة الجائزة واللجان الفنية، مؤكداً أهمية الدور الذي تقدمه في تكريم المتميزين في جميع فروعها، لتكون حافزاً لكل المبدعين والمبدعات في المجالات كافة ليستمر تميزهم ونجاحهم.

من جانبه ثمن الدكتور الحسين، لأمير المنطقة إطلاقه للنسخة العاشرة من الجائزة تحت إشراف جامعة الباحة، ودعمه واهتمامه ومتابعته لسير العمل، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وخدمة الوطن من خلال تسخير إمكانيات الجامعة كافة لإنجاح أعمالها في دورتها الحالية.

بدورها أفادت الأمين العام للجائزة الدكتورة مهدية الثقفي أن الجائزة في نسختها العاشرة تشمل فرع القرآن الكريم والسنة النبوية، وفرع الطالب المتميز، وفرع الأداء المؤسسي المتميز من القطاع الحكومي (مدني - عسكري) والقطاع الخاص الربحي وغير الربحي، وفرع المبادرات في تحقيق هوية المنطقة، وفرع الإبداع في مجال الشعر العربي، وفرع أبناء المنطقة المتميزين خارجها، وفرع تمكين المرأة، وفرع الإعلامي المتميز، وفرع إنتاج العسل.