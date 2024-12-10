اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير عن الجهود التطويرية والمبادرات التنموية التي تعمل عليها إمارة المنطقة بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

ونوه أمير تبوك خلال اللقاء بالدعم السخي من القيادة لتنمية وتطوير المناطق، مشيراً إلى ما تشهده المنطقة من برامج تنموية وفق مستهدفات رؤية 2030، والجهود التي تقوم بها إمارة المنطقة والإدارات الخدمية ذات العلاقة، حاثاً سموه الجميع لبذل المزيد من العمل والحراك المثمر لخدمة المنطقة وأهاليها.