أوضح وزير الصحة فهد الجلاجل أن استضافة معرض CPHI الشرق الأوسط في المملكة تعزيز لمكانة المملكة أن تكون مركزاً إقليمياً للابتكار في الصناعات الدوائية، ويتماشى ذلك مع جهودها في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتقنيات الحيوية، التي تهدف إلى الإسهام بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 130 مليار ريال سعودي سنوياً بحلول عام 2040.

وأضاف: المملكة تمثل من حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من النصف بحصة تتجاوز 15 مليار دولار، كما تُعد سوق الصناعات الدوائية في المملكة من أسرع الأسواق نمواً بين دول مجموعة الـ20، وتحتل المرتبة 15 عالمياً بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 9.3%.

من جانبه أشار نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، خلال حفل افتتاح المعرض الدوائي العالمي «CPHI الشرق الأوسط» المتخصص في مجال الأدوية والصناعات الدوائية في العالم، الذي تستضيفه الرياض بمشاركة أكثر من 400 عارض من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 متحدثاً من أبرز المحاورين في قطاع الأدوية المحلية والدولية، إلى أن المملكة تتطلع من خلال الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية إلى تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، إضافة إلى توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية من خلال التركيز على دعم أنشطة البحث العلمي، والابتكار، والتصنيع الحيوي المتكامل، بما يسهم في تنمية قطاع التقنية الحيوية وتحقيق التنافسية والاستدامة.

وشهد الحفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات تقدر قيمتها بـ 10 مليارات ريال، وكذلك إعلان مجموعة من الشراكات مع أكبر الشركات، وتأتي استضافة المملكة لهذا المعرض العالمي امتداداً لدورها الريادي في المجال الصحي والدوائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تبذله من جهود لمواجهة التحديات الكبرى الحالية والمستقبلية، في سياق رؤية المملكة 2030، وفق خطة شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللقاحات والتصنيع الحيوي وعلم الجينوم.