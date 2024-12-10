انطلقت فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات بدورتها الـ 26 لعام 1446هـ في عموم مناطق المملكة، التي يتأهل من خلالها المشاركون للتصفيات النهائية للمسابقة في شهر شعبان القادم.

وتأتي المسابقة التي تقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ضمن ما تقدمه القيادة الرشيدة لخدمة كتاب الله ودعم للتنافس بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتجويده.

وتعمل الوزارة حالياً على تنفيذ التصفيات الأولية، حيث انطلقت التصفيات في عموم مناطق المملكة وتنفذها الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بإشراف فروع الوزارة بمناطق المملكة ومتابعة الأمانة العامة للمسابقة.

وتهدف التصفيات الأولية إلى تحفيز المشاركين لضبط الحفظ، وإتقان التلاوة، وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين، وتأهيلهم للمنافسة في التصفيات النهائية التي ستقام في شهر شعبان القادم - بإذن الله - في الرياض.

ويبلغ مجموع جوائز المسابقة التي تحظى بدعمٍ وعناية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التي تحرص على تسخير جميع الإمكانات لإنجاحها، (7.000.000) ريال للفائزين في أفرعها الستة، حيث سيحصل كلٌ من الفائز الأول والفائزة الأولى في الفرع الأول على جائزة قدرها 400.000 ريال.