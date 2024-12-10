تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتخريج أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية للعام 2024، وذلك في ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود.وأكّد وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة فهد الجلاجل، في كلمته، بأن الهيئة تحتفل هذا العام بمرور 30 سنة على تأسيس البورد السعودي الذي انطلق في 1994م، بأربعة برامج اختصاص رئيسية تخرج منها آنذاك 36 خريجاً فقط، أما اليوم فقد بلغ حجم البنية التحتية الصحية الثرية أكثر من 170 برنامجاً تدريبياً توزعت على 700 مقر تدريبي معتمد قدَّمَت أعلى مستويات التأهيل لإعداد كوادر صحية مميزة من حملة شهادات البورد السعودي المختلفة، إذ شهدت زيادة في عدد المقاعد ما بين عامي 2016 و2024م، بنسبة بلغت 122%.وعلى الصعيد العالمي، أوضح أن منظمة الصحة العالمية قدّرت نقصاً يصل إلى 10 ملايين ممارس صحي بحلول 2030م، مشيراً إلى أن المملكة تواصل المساهمة في سد الفجوة في هذا القطاع من خلال إعداد الكوادر الصحية بكفاءة عالية، وتقديم نموذج يُحتذى به عالمياً.وذكر الجلاجل، بأنه خلال ثلاثة عقود سابقة، مثّل الخريجون الدوليون من البورد السعودي أكثر من 51 جنسية، منهم 21 جنسية في هذا الحفل؛ وقال: نفتخر بكم اليوم وبرسالتكم الإنسانية كركيزة أساسية في المنظومة الصحية، ونقدر تفانيكم في العطاء والتضحية.من جانبه، ثمّن الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس إبراهيم الشمسان، الدعم المتواصل للقطاع والممارس الصحي، مشيراً إلى أن برامج البورد السعودي على امتداد 30 عاماً ارتكزت على منهجيات تعليمية بالغة الدقة وبكفاءة عالية المستوى، كان حصيلة مخرجاتها نحو 30 ألف ممارس صحي في أكثر من 170 تخصصاً شملت الطب والجراحة، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية المتنوعة، إضافة إلى أكثر من 28 ألف خريج من الأكاديمية الصحية.حضر الحفل وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، وعدد من المسؤولين والخريجين وأهاليهم، فيما أدى الخريجون والخريجات القسم.