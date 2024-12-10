بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لملك المملكة المغربية محمد السادس، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات له، سائلاً المولى العلي القدير أن يمتعه بالصحة والسعادة، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتورة سامية صولوحو حسن؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية، من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجيما مباسوغو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.وتسلّم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال لقائه، وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية الوزير سيميون أويونو ايسونو أنغي، في ديوان الوزارة بالرياض أمس، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.