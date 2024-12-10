بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لملك المملكة المغربية محمد السادس؛ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.وأعرب الأمير محمد بن سلمان، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات له، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليه الصحة والسعادة، وألا يريه أي سوء، إنه سميع مجيب.وبعث ولي العهد، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتورة سامية صولوحو حسن؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.وعبّر الأمير محمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.