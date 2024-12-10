وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 500 سلة غذائية للنازحين من شرق ولاية الجزيرة إلى محلية حلفا الجديدة بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 3,000 فرد بواقع 500 أسرة من الأسر النازحة والأكثر احتياجاً، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024.ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.