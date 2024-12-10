أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد المتدربين والمتدربات الملتحقين بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية بلغ 151,326 متدربا ومتدربة خلال 2024.وأكد نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، أن المؤسسة تعمل على تأهيل وتطوير مهارات الكوادر البشرية الوطنية في مجالات تقنية ومهنية، وذلك من خلال الشراكة مع كبرى جهات التدريب والشركات العالمية المتخصصة لتقديم برامج تدريبية، ودعم المقررات، وتشغيل أكاديميات لتلك الجهات في الكليات التقنية بهدف رفع مستوى وجودة التدريب، وإكساب المتدربين المهارات اللازمة وفق أحدث الممارسات العالمية، وتحفيزهم للحصول على الشهادات الاحترافية.وأشار الزنيدي، إلى أن المؤسسة تعمل على تشغيل 5 أكاديميات عالمية في الكليات التقنية وهي أكاديمية مايكروسوفت العالمية، وأكاديمية سيسكو العالمية، وأكاديمية أوراكل العالمية، وأكاديمية هواوي العالمية، وأكاديمية ساب العالمية، ويصل إجمالي عدد فروع الأكاديميات المعتمدة في الكليات حالياً إلى 216 أكاديمية، يقدم البرامج التدريبية فيها أكثر من 1,209 مدربين ومدربات من ذوي الخبرة والاختصاص.يذكر، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توفر ميزة تنافسية للمتدربين والمتدربات من خلال إتاحة حصولهم على الشهادات الاحترافية، وهي شهادة يحصل عليها المتخصص في مجال معين تضمن تأهيله لأداء وظيفة أو مهمات عمل بالشكل الاحترافي، ضمن تخصص دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية، ويبلغ عدد الشهادات الاحترافية المعتمدة 407 شهادات في 14 تخصصاً.