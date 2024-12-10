نظمت هيئة حقوق الإنسان، أمس، لقاءً بعنوان «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمقر الهيئة في الرياض.وأكد مدير قسم تخطيط الشركات بهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تركي حلبي، أنه بحسب الإحصاءات الرسمية بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة 1.3 مليون، يمثلون 5.9% من سكان المملكة بحسب إحصاءات 2022، وصل عدد الذكور منهم 57%، والإناث 43%.وأكدت رئيس الهيئة الدكتورة هلا التويجري، أن اللقاء يؤكد اهتمام الهيئة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم وتقديم الخدمات لهم في جميع المجالات للإسهام في تنمية قدراتهم، وتحقيق الرفاه والعيش الكريم لهم ولأسرهم.وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للمستشفيات الدكتور فيصل الدهمشي، أن الوزارة تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات العلاجية والوقائية، وتسهل وصولهم للخدمات الصحية، وخدمات التوعية والأبحاث، والخدمات الرقمية، إذ تشمل الخدمات الوقائية المشورة الوراثية، والفحص المبكر للولادة، وفحص ما قبل الزواج، وبرنامج طبيب لكل أسرة بمراكز الرعاية الأولية، والفحص الاستكشافي لطلاب المدارس، وغيرها من الخدمات.من جهته، بين مدير عام الإدارة العامة للدعم السكني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يحيى القحطاني، أن الوزارة عملت على تحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة بإعداد أكواد الوصول الشامل لمدينة الرياض، وتطبيق متطلباتها على جميع المباني والمنشآت الحكومية القائمة بالرياض، مشيرا، إلى أن إجمالي أعداد شهادات الامتثال الصادرة على مستوى المملكة من بداية إطلاق المبادرة بلغ 89,127 شهادة.بدورها، بيَّنت مدير عام الإدارة العامة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أروى الديحان، أن نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل خلال 2024 بلغت 4.8%، وبلغ عدد البيئات الموائمة المرخصة 1,164 بيئة موائمة بنهاية العام، مشيرةً إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين ببرامج التدريب لسوق العمل بلغ 2,009، فيما بلغ عدد المتدربين في مجال الحرف والأعمال اليدوية أكثر من 868 بنهاية 2024، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية. وأشارت مدير عام الإدارة العامة لبرامج ذوي الإعاقة بوزارة التعليم الدكتورة حصة آل مشعان، إلى أن الوزارة طبعت المقررات التعليمية بلغة برايل لجميع المراحل، وإدراج لغة الإشارة في منهج التعليم العام في المهارات الحياتية والتربية الأسرية.وأفاد مساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية طارق المطلق، بأن الوزارة حرصت على أن تراعي في تقديم خدماتها كافة حقوقهم وحاجاتهم.