رعى محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز مساء اليوم، الملتقى السنوي لتجمّع الطائف الصحي.

وشاهد عرضاً مفصلاً عن الإنجازات والمبادرات التي نفذها التجمّع خلال 2024، التي كان لها أثر بالغ في تحسين أداء المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى المنطقة.

كما تم استعراض خطط التجمع للعام القادم التي تتضمن توسعة الشراكات المجتمعية بهدف تقديم خدمات طبية متقدمة ومؤثرة.

كما تم توقيع عدد من الشراكات المجتمعية والاحتفاء بخريجي البوردات الطبية وتكريم المتطوعين المتخصصين الذين أسهموا في تنفيذ العمليات الجراحية والقوافل الطبية.

واختُتم الملتقى بتكريم المتقاعدين الذين خدموا في القطاع الصحي لعقود، وتقدير المتميزين من منسوبي التجمع في مختلف الإدارات، تقديراً لجهودهم المثمرة في الرقي بمستوى الخدمات الصحية في الطائف.

ورحب الرئيس التنفيذي للتجمّع، الدكتور طلال المالكي بمحافظ الطائف، منوهاً بالدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة، مثمناً حرص ومتابعة محافظ الطائف للقطاعات الحكومية والخدمية والخاصة كافة.