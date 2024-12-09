استعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وبحثا في لقائهما الموسع في العاصمة الرياض فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

واستقبل ولي العهد في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الإثنين)، رئيس الوزراء البريطاني وأجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.

ورحب ولي العهد في بداية اللقاء برئيس الوزراء البريطاني في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر دولته عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون، ومستشار الأمن القومي جوناثان نيكولاس باول، ونائبة رئيس مكتب رئيس الوزراء فيديا ألاكيسون، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الأعمال والاستثمار فارون تشاندرا، والمساعد العسكري لرئيس الوزراء العميد ريتشارد موريس، ومدير الاتصالات بمكتب رئيس الوزراء ماثيو دويل.