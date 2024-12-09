أصدر المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني قرارًا بترقية 928 فردًا من منسوبي ومنسوبات حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 15 /5 /1446 بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وأعرب اللواء الودعاني عن شكره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمنًا توجيهاته ومتابعته لجميع الأعمال والمهمات التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ الأفراد المترقين، سائلًا المولى - عز وجل - لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهماتهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.