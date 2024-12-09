تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم مركز المراقبة الميدانية بقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، والنموذج التشغيلي الجديد للدوريات السرية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض.

ويعمل مركز المراقبة الميدانية من خلال التقنية الحديثة على متابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراقبة حركة السير ورصد المخالفات المرورية.

ويأتي تشغيل المركز ضمن جهود الأمن العام لتعزيز جودة الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.