نفذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض خلال شهر نوفمبر 2024، أكثر من 10 آلاف جولة رقابية على أعمال المشاريع في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، فيما استقبل المركز نحو 14 ألف بلاغ عن أعمال مخالفة لضوابط واشتراطات مشاريع البنية التحتية.

ورصد المركز خلال الجولات الرقابية أكثر من 2000 مخالفة، تنوعت بين عدم نظافة مواقع العمل أثناء وبعد الانتهاء منه، وعدم وضع إنارة تحذيرية على كامل التحويلة المرورية، إضافةً إلى عدم وضع لوحات تحمل اسم مالك العمل والاستشاري المشرف واسم المقاول، إلى جانب عدم الالتزام بمتطلبات السلامة في مواقع العمل، والتشوين خارج نطاق منطقة العمل.

ويسعى المركز من خلال هذه الجولات الرقابية إلى ضمان الالتزام بالمعايير الفنية لمشاريع البنية التحتية، وتعزيز جودتها وسلامتها، مما يُسهم في تحسين المشهد الحضاري والاستدامة البيئية.

يذكر أن هذه الجولات تأتي ضمن إطار جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض لتعزيز جودة الحياة، وتحسين كفاءة الإنفاق، والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة.