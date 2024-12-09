صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ10 مواطنين؛ لقاء تبرع كل منهم بدمه 50 مرة.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: سامي بن معلث بن مساعد الحجيلي، خالد بن أحمد بن يوسف الغريب، سعد بن عبدالله بن عبدالرحمن العريفي، عبدالله بن محمد دغريري، عبدالعزيز عبدالله باعقبة، عبدالسلام بن صالح عبدالرحمن السلمان، عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الحيان، وهيب بن إسماعيل بن عبد الله ديوان، الرقيب موسى بن عسران بن علي مباركي، ومحمد بن سعد بن مفلح الرشيدي.