صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ305 مواطنين ومواطنات؛ لقاء تبرع كل منهم بدمه 10 مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: حامد بن حمزة بن أحمد الكيادي، سعد بن هزاع بن محمد البقمي، مراد بن سالم بن عباس الصاعدي، علي بن سعيد بن علي الشهري، صلاح بن عبدالله بن صلاح الحربي، محمد بن نايف بن محمد آل حميضان، فهد بن عطية بن غفير الحارثي، سلطان محماس عيدان العصيمي، محمد بن سعد بن ظافر الشهري، ماجد بن عبدالرحمن بن عطيوي اللحياني، عبدالرحمن بن محمد بن حامد الحارثي، وليد بن خالد بن عبدالله العتيبي، الرقيب أول حسين بن يحيى بن هادي محنشي، علي بن محمد بن علوان السهيمي، إبراهيم بن دوخي بن عبيد البقمي، أسامة بن سليم بن سليمان الحجيلي، أنور بن عبدالفتاح بن أحمد فؤاد سيد، ياسر بن مرشد بن مصلح العوفي، محمد بن علي بن ردة الله الحربي، داود بن سليمان بن سالم الصبحي، معاذ بن عبدالحي بن صالح التويجري، خالد بن علي بن محمد حامد أيمن بن محمد بن محفوظ باغشير فواز بن مناور بن بشير المطيري، عبدالمحسن بن محمد طالع الدوسري، محمد بن علي بن حسن المحجاني، عبدالمحسن عبدالرحمن أمين مرغلاني، أحمد بن ناصر بن صالح العصلاني، الرقيب أول عبدالله أحمد عبده نجمي، الرقيب نادر بن سعد بن مقيبل العنزي، سلمان بن محمد بن مرعي العقيدي، مالك بن سعيد بن مرزيق العنزي، ياسر بن عبدالعزيز بن عبد الله البريدي، بندر بن عشق بن محمد بن شلفوت، مصلط بن ناصر بن جايز الطويل، هاني بن أحمد بن خالد المسيب، طه بن خالد بن هداية الله مخدوم، نايف بن أنور بن عمر تركستاني، عبدالمجيد بن عبدالله بن عبدالرحمن القناص، حيدر بن يوسف بن يوسف البوناقة مشعل بن عبدالله بن عبدالرحمن السعدان فارس بن يعقوب بن يوسف المزروع محمد بن أحمد بن عبدالله بن جطاع شادي بن إبراهيم بن حسين مسكي عبدالله بن ناصر بن مبارك الجميعه يوسف بن محمد بن علي السحيباني عادل بن عبدالله بن سعيد العضاضي سمحان بن مفلح بن زبنان الدوسري، مازن بن شمس الدين بن يعقوب فادن، وكيل رقيب عبدالله بن محمد بن عبداالله دغريري، عبدالرحمن بن حمود بن محمد العايد، العريف فارس بن مقبل بن سعد آل عادي، منصور بن علي بن منصور أبوطالب، مشعل بن نفجان بن محمد النفجان، ماجد بن معيضد بن علي السفياني، ممدوح بن داحي بن سعود الرشيدي، أحمد بن عبدالمحسن بن سليمان البازعي، حسن بن ناشي بن حسن الدوسري، خلف بن هريس بن سام الطويرقي، سامي بن فهد بن متعب العتيبي، سعيد بن إبراهيم بن مفلح آل فهيدان، سلمان بن عليئة بن مثيب السبيعي، سليمان بن خالد بن محمود الخويلدي، سيف بن ملوح بن فرج الشهراني، شاكر بن عبدالرحمن بن حمد الشيحان، باسل بن خليفة بن عبدالمحسن المحسن، بدر بن حسين بن صفوق الرويلي، سعد بن مريزيق بن رشيد الرشيدي، سعيد بن محمد بن حلاص القحطاني، سلطان بن حميدي بن خشان زرنوق، سلطان بن أنور بن علي أبو العلا، سلمان بن محمد بن عبدالله الفداغي، سليمان بن إبراهيم بن محمد الرميخاني، سند بن هليل بن سعد العتيبي، طارق بن حسن بن يحي مجلي، عادل بن عبدالله بن عبد الرحمن الماجد، عائض بن ضاوي بن عايض العتيبي، عبدالعزيز بن مبخوت بن سالم الصيعري، عبدالعزيز بن تركي بن خالد باقاسي، عبدالكريم بن عبدالله بن حمود الحربي، عبدالله بن علي بن عبدالرحمن الحرسان، عبدالله بن خيشان بن عبد الخير المولد، عبدالله بن محمد بن إبراهيم مشيخي، عبدالله بن معتق بن راشد العنزي، عبدالمجيد بن سالم بن خيران اليامي، عويض بن عوض بن حسين العتيبي، عيسى بن عبدالله بن موسى الرمالي، فتحي بن حسن بن سعيد معيوف، فريح بن عواد بن إبراهيم العنزي، فهد بن حسين بن جبران حدادي، فيصل بن فهد بن عبدالله الذبيان، فيصل بن جمعان بن صالح الزهراني، فيصل بن فرحان بن عواد العنزي، فيصل بن ياسين بن يوسف الدغيثر، قاسم بن حسين بن محمد شماخي، ليلى ابن جده بن عيسى غنيمي، مالك بن محمد بن زهيان المالكي، مجاهد بن عبدالرؤوف بن أحمد بديوي، محمد بن عبدالله بن محمد الحجيري، محمد بن أحمد بن عبدالله الشامي، محمد بن دحام بن باروك المغيري، محمد بن علي بن محمد باعبدالله، محمد بن عادل بن محمد صالح زواوي، فهد بن رحيل بن عواد الظفيري، خالد بن ساکت بن عشوي الشمري، فهاد بن الحميدي بن فهد المطيري، عبدالله بن عياد بن نايف المطيري، عيسي بن علي بن أحمد عسيري، عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن العبد الكريم، عمار بن محمد بن حجرف البيشي، سعد بن نائف بن سند العتيبي، غيث عامر ثامر ال طلحان العمري، أحمد بن نافع بن جابر الجغثمي، فيصل بن غازي بن محمد البيشي، فهد بن بشير بن خلف الشمري، محمد بن ونيس بن عبدالله الشمري، الرئيس رقباء علي بن عبدالله بن محمد الشهري، أحمد بن عيدروس بن عمر باوهاب، ولاء بنت غالب بن عقيل المهدلي، فايز بن رابع بن مغلي السلمي، مصطفى بن محمد بن سعيد الزامل، الجوهرة بنت عبدالرحمن بن علي الرزيحي، فهد بن غالب بن ثامر السعدون، أحمد بن هشام بن إبراهيم الشوبكي، غربي بن ثروي بن طلب الشمري، وليد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخريجي، جابر بن صالح بن عبدالرحمن المحيميد، عهود بنت يوسف بن أحمد الفيحاني، فهد بن عادل بن سعد الهزاع، عبدالله بن سليمان بن عبد الله السعيدان، عبد الكريم بن مليح بن مقبل العنزي، فيصل بن عجمي بن صمدان العتيبي، مشاري بن عايض بن ناهي المطيري، عبدالله بن صائل بن شباب المطيري، محسن بن أحمد بن محمد بالعبيد، يحيى بن محمد بن مرعي الناشري، علي بن عبدالعظيم بن عبدالله العيثان، شامي بن آدم بن عبده العمري، طارق بن عبدالرحمن بن علي الأحمد، علي بن محمد بن يوسف العبدالوهاب، عبدالله بن خميس بن علي المسلمي، نايف بن عبدالله بن محمد المخلال، عبدالله بن ناصر بن عبدالله العويس، عبدالعزيز بن علي بن محمد العقيلي، معاذ بن صالح بن ناصر العضيبي، علي بن حماد بن شريد العنزي، عبدالله بن سعد بن فرحان البخيت، شبنان بن سعد بن شبنان الشهراني، سلطان بن عبدالحي بن محمد سراج، عبدالحميد بن حامد بن خضر المجنوني، عبدالبديع بن محمد بن حامد هوسه، عايد بن عطاالله بن نزال الخمشي العنزي، عبدالرحمن بن فواز بن عبدالله العرفج، عبد الرحمن بن معتوق بن سعيد الحليفي، عبدالعزيز بن أحمد بن سعيد الثبيت، عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالحي العبدالحي، عبدالعزيز بن خالد بن غيث العصلب، عبدالعزيز بن رباح بن عنيزان الحربي، عبدالعزيز بن رشيد بن إبراهيم البراهيم، عبدالكريم بن إبراهيم عبدالكريم الخليفي، عبدالكريم بن عبدالله راشد العبداللطيف، عبدالله بن محمد بن أحمد محمد الزيداني، عبدالله بن مرعي بن علي الأحمري، عبدالله بن حمد بن محمد الدويرج، عبدالله بن حمد بن إبراهيم الشبانة، عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عدوان، عبدالله بن علي بن عبدالله آل حمد، عبدالله بن عمر بن علي الناشري، الرقيب عبدالله بن محمد بن عبدالله الشهري، العقيد أحمد بن دخيل بن إبراهيم الدخيل، النقيب عبدالله بن مدهش بن جريس المدهش، عبدالله بن معيد بن حمدان الخالدي، عبدالمجيد عبيد عبدالحفيظ الصحفي، النقيب معاذ بن سليمان بن صالح الخربوش، عبدالمحسن بن سليمان بن دخيل الله النزاوي، عبدالهادي بن سعد بن مزهر القرني، عبيدالله بن غازي بن غلاب العمري، طارق بن عبدالله بن علي حمدي، دانا بنت عرفان بن عادل قلعجي، سعد بن عمر بن سعد السدحان، فيصل بن مشاش بن متعب المعجل، تركي بن معجب بن عائض القحطاني، مبارك بن سعد بن فهد الجرادة، محمد بن سعيد بن محمد البوعينين، محمد بن عبدالله بن محمد البشري، محمد بن عطيان بن عطية الجحدلي، محمد بن عبدالقادر بن حسين الجفري، سليمان بن كليب بن نزال العنزي، تركي بن سعد بن شرير العتيبي، عبدالسلام بن محمد بن محمد ثاني الهوساوي، صالح بن مشبب بن صالح القحطاني، عبدالسلام بن عابد بن عطية الثقفي، صالح بن ناهي بن صالح الغامدي، طارق بن ذياب بن رابح الحربي، طارق بن مصلح بن ثاني العنزي، ظافر بن محمد بن ظافر الشهراني، ظاهر بن مفلح بن زين الشمري، الوكيل رقيب عادل بن أحمد بن خليل الدحمسي، عادل بن عبدالله بن محمد الجربوع، عادل بن صالح بن ناصر الحويصي، خالد بن سعود بن عبدالعزيز الراجح، إبراهيم بن عبدالرحمن بن حمد الدريويش، علي بن متعب بن علي الصغير، فهد بن علي بن عبدالعزيز العيسى، محمد بن عزيزالله بن عبدالعزيز السلمي، الرقيب عادل بن عيضة بن عوض المالكي، خلف بن حمدان بن محمد العنزي، الرقيب بندر بن علي بن عبدالله الزهراني، وليد بن محمد عيد بن محمد رشيد عريف، الرقيب أحمد بن عبدالله بن جمعة الخيبري، وليد محمد أمين بن محمد صالح تركستاني، محمد بن فهد بن إبراهيم التميمي، الوكيل رقيب تركي بن عبدالله بن علي الشمراني، العريف محمد بن رابح بن علي الرشيدي، الملازم أول عبدالعزيز بن ناهض بن عبدالعزيز الناهض، عبدالعزيز بن عايش بن دليشان المرعشي، عمر بن عبدالله بن سالم باجبير، سحر بنت حسين بن صالح مؤمنة، بهاء بن معتوق بن محمد علي شيخون، العريف إسحاق بن خلوي بن فريح المطيري، متعب بن محمد بن عايد العنزي، فهد بن عايد بن حمدان الجهني، عبدالله بن محمد بن عبدالله الأحمري، محمد بن سعيد بن عبدالرحمن مريع، الرقيب أول فني عبدالله بن سعد بن محمد القحطاني، العقيد سياف بن حمد بن سيف الشهراني، العقيد ركن نايف بن عبدالوهاب بن محمد العبيدان، الرقيب جابر بن حسين بن جابر الحمزي، علي بن عبدالله بن محمد الزهراني، باقر بن علي بن عبدالوهاب الصالح، حکيم بن زين العابدين بن محمد حکيم، سامي بن الأسمر بن حاكم العنزي، بدر بن ناصر بن مزيد المطيري، حمود بن سالم بن حمود الشمري، أحمد بن سعيد بن عبدالقادر فقيه، ثامر بن سعد بن سعود العويرضي، عبدالله بن حسين بن مستور المحمادي، أسماء بنت محمد بن عبدالوهاب صالح، بندر بن فايز بن عبدالله الشهري، ممدوح بن مساعد بن سعيد الخديدي، الرقيب محمد بن 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الرويسان، الرقيب أول عبدالله بن سعود بن عايض القحطاني، الرقيب محمد بن عنبر بن محمد السعد، محمد بن فهد بن عبدالرحمن الخليف، الجندي أول عبدالمجيد بن فهد بن غانم الحربي، الجندي أول محمد بن مسلط بن جويعد الحمادي، الرقيب أول فهد بن صالح بن عبدالله الجديع، الرقيب سلمان بن نومان بن نداء العنزي، الرقيب صالح بن محمد بن رشيد الدوسري، حسن بن محمد بن عبدالله الصيخان، نصر بن حمد بن عبدالعزيز أبو نيان، سعد بن رافع بن حسين الشمري، العريف ماجد بن عواد بن علي الشمري، المقدم سعود بن متعب بن عبيد السبيعي، عايد بن محمد بن سعين العنزي، احمد بن سعيد بن محسن المالكي، حسام بن إبراهيم بن محمد عبدالباري، الرائد سعيد بن فلاح بن دغش القحطاني، الرقيب فهد بن خلف بن غويلم الحربي، الوكيل رقيب فهد بن علي بن فالح الحربي، موسي بن عبدالعزيز بن موسى الشمري، أيمن بن أحمد بن محمد فلاتة، محمد بن سعد بن مفلح الرشيدي، منديل بن فيصل بن فراج الزعبي، فهد بن مصلح بن محمد القحطاني، فهد بن عبدالله بن مرزوق العتيبي، عبدالعزيز بن أحمد بن محسن صويلح، النقيب علي بن عبدالله بن علي الحضيف، المقدم سعود بن ضيدان بن محمد أبوثنين، عبدالله بن علي بن عبدالله الشهري، الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن المطوع، فهد بن متعب بن غدير العنزي، المقدم طلال بن هادي بن غريب الشهري، إبراهيم بن عبدالله بن عامر الشهري، نورة بنت محمد بن إبراهيم السويل، وخالد بن محمد بن صالح القرني.