دشّنت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، اليوم، الملتقى السنوي السابع بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار «تعزيز النزاهة، أولوية وطنية»، الذي نظّمته إدارة المراجعة الداخلية بتعليم جدة، بحضور قيادات التعليم، ومشاركة متخصّصين وأكاديميين وقانونيين، بمسرح الإدارة العامة.

استهلّ الملتقى أعماله بكلمة لمدير عام تعليم جدة منال اللهيبي أشادت فيها بما وصلت إليه المملكة من مرتبة متقدمة وأنموذج عالمي في مجال مكافحة الفساد بدعم القيادة وتعاون الجميع، مضيفة أنّ وزارة التعليم تهتم كبقية مؤسسات الدولة، ببناء وتعزيز قيم النزاهة والسلوك الأخلاقي، باعتبارها خُلقاً دينياً ومطلباً إنسانياً، لوقاية الفرد والمجتمع من شر الفساد، ويأتي في ذات السياق إقامة تعليم جدة منظومة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة؛ لنشر الوعي بأهمية قيم النزاهة ومخاطر الفساد على التنمية والمجتمع، والتأكيد على دور المؤسسات التعليمية والتربوية والمدارس في بناء مفاهيم النزاهة، وحماية الممتلكات والمال العام، مشيرة إلى أن دور المراجعة الداخلية كجهة رقابية تساهم في تحقيق أعلى معايير الحوكمة وضمان سلامة الإجراءات وتعزيز ثقافة المحاسبة ومكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله، وكذلك الدور الفاعل المأمول من المدارس، بالاهتمام بتوعية الطلاب والطالبات والحذر من كل أشكال الفساد وزرع حس المسؤولية لديهم، والالتزام في تعاملهم بالنزاهة والشفافية والمحافظة على المكتسبات الوطنية.

بعد ذلك، قدّمت رئيسة القسم النسائي بفرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمحافظة الأحساء ثريّا البنيّان ورقة عمل بعنوان «دور التحوّل الرقمي في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد»، تلاها عرض مسرحي بعنوان «النزاهة مسؤوليتنا» قدمه الطالب فيصل الجارالله، والطالبة شيماء العيدروس، ثمّ فقرة بعنوان «اختبر وعيك»، بعدها عقدت جلسة حوارية «تعزيز النزاهة والرقابة الذاتية لدى المجتمع الوظيفي»، شارك فيها مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني والمساعد للخدمات م. وسام آل حابس، بمشاركة أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة الملك خالد عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور سلطان آل فارح، ورئيس لجنة المحاميين المستشار القانوني الدكتور خالد أبوراشد، فيما أدار الجلسة مشرف المراجعة الداخلية أحمد الشيخي، اختتمت بعدها أوراق عمل الملتقى بورقة لممثّل الأمن السيبراني بتعليم جدة نهار العتيبي تحدث فيها عن الأمن السيبراني وتعزيز النزاهة.

ألقى بعدها مدير إدارة المراجعة الداخلية بتعليم جدة نايف الخثعمي كلمة أكد فيها أن المراجعة الداخلية ليست مجرد أداة رقابية، بل هي شريك إستراتيجي في حماية المال العام وضمان استدامة الموارد، مؤكداً أن مكافحة الفساد مسؤولية تشاركية تقع على عاتق جميع الجهات، كونها واجبا وطنيا يتطلب تكاتف الجميع مؤسسات وأفراد، كما أشار إلى أن الملتقى هدف لتعزيز التعاون مع الجهات الرقابية لرفع كفاءة الرقابة الداخلية، والتوعية بأهمية الالتزام باللوائح والأنظمة المعززة للقيم المهنية والسلوكية، وتغذية الحصيلة المعرفية والمساهمة في بلورة مفاهيم النزاهة والرقابة الذاتية لدى الحضور. وفي الختام، كرمت مدير عام تعليم جدة المتحدثين في الملتقى، إلى جانب تكريم الإدارات المميّزة في الرقابة الداخلية، وكذلك تكريم المشاركين في تنظيم الملتقى.