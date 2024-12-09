أعلن بنك BSF توقيع شراكة استراتيجية مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين ليصبح الشريك البنكي الرسمي لدوري روشن السعودي لمدة ثلاثة مواسم، بدءًا من الموسم الحالي 2024/2025.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك BSF بدر السلوم أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في تعزيز حضور البنك ودوره في دعم القطاع الرياضي بالمملكة، حيث قال: «نفخر بأن نكون جزءًا من هذا الحدث الرياضي المميز الذي يشهد نموًا استثنائيًا. تهدف شراكتنا إلى تقديم قيمة مضافة لدوري روشن السعودي من خلال تعزيز تجربة الجماهير والعملاء عبر حلولنا المبتكرة التي تعكس التزامنا بالتحول الرقمي وبتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات السوق المتنوعة».

وأضاف السلوم: «شراكتنا مع دوري روشن تمثل فرصة استراتيجية لإبراز قوة المجموعة المتكاملة التي تضم BSF وجيبي للتمويل وBSF كابيتال. هذه الشراكة تؤكد قدرتنا على تقديم حلول مالية متقدمة ومتكاملة تدعم تطلعات العملاء والشركاء، وتعزز مكانتنا كمجموعة رائدة تقدم خدمات مبتكرة تشمل كافة القطاعات المالية».

وأشار السلوم إلى أن «شراكتنا تعكس التزامنا بدعم القطاع الرياضي والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، بما في ذلك استضافة الأحداث العالمية الكبرى، مثل كأس العالم 2034، مع التركيز على تقديم تجارب استثنائية تُثري تجربة الجماهير وتدعم تطور الدوري».

تأتي هذه الشراكة لتسهم في تحقيق أهداف BSF والمجموعة بشكل عام، من خلال تقديم قيمة مضافة تعزز مكانة دوري روشن السعودي كأحد أسرع الدوريات نموًا على مستوى العالم، مع التركيز على الابتكار، والتميز، ودعم تطور الرياضة في المملكة.