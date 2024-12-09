دشّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم 11 مشروعًا لتطوير مبنى الإمارة والمباني الملحقة بها، إضافة إلى عدد من مباني المحافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين البيئة المكانية بهوية عصرية تعكس الهوية البصرية للمنطقة، وتعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

وهدفت هذه المشاريع إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المنطقة وزوارها، من خلال توفير بيئة عمل متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات.

ونوّه أمير الباحة بأن تطوير مبنى الإمارة والمباني الملحقة يُعدّ خطوة نوعية نحو تحسين بيئة العمل عبر تبني معايير حديثة مدعّمة بالبنية التحتية التقنية المتطورة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتسريع الإجراءات الإدارية وتقديم تجربة متميزة للمستفيدين وتوفير خدمات تلبي احتياجات الموظفين وتعزز إنتاجيتهم.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة لتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي في المملكة، بما يواكب تطلعات المواطنين والزوار ويعكس الطابع المميز لمنطقة الباحة.