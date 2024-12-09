أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأمير عبدالعزيز بن خالد بن عبدالله بن محمد آل مشاري آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل مشاري، والأمير خالد بن عبدالله بن محمد آل مشاري، والأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن محمد آل مشاري، والأمير بندر بن عبدالله بن محمد آل مشاري، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد آل مشاري، والأمير نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير مشعل بن عبدالله بن محمد آل مشاري، والأمير ماجد بن عبدالله بن محمد آل مشاري، والأمير محمد بن ناصر بن فرحان، والأمير محمد بن عبدالله بن محمد آل مشاري، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير فهد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف آل مقرن، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن.

وأدى الصلاة معه عدد من الأمراء، والمسؤولين، وجمع من المواطنين.