شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اجتماع وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، مع دول مسار أستانا بشأن سورية، والتي تضم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية التركية، وروسيا الاتحادية، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيترسون، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024 في نسخته الـ22.وجرى خلال الاجتماع بحث التطورات على الساحة السورية.حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.