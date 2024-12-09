استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري، أمس (الأحد)، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.ونقل الأمير تركي بن محمد، لأمير دولة قطر، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمَّله الشيخ تميم بن حمد، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.