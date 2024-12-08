بتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، ومتابعة نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، تفقد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز اليوم المراكز الإدارية التابعة للمحافظة، يرافقه مسؤولو الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة، بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف على المشاريع المنُفذة، والجاري تنفيذها، وتدشين عدد من المراكز المتخصصة.

واستهل جولته التفقدية بمركز العقيق ومركز دغبج ومركز فيضة المسلح ومركز الحفاير، ومركز الفريع بالنجيل، التقى من خلالها الأهالي، مطلعًا على مجموعة من المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، مدشناً مركز الغسل الكلوي بمستشفى المحاني.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، للتعرف عن كثب على احتياجات المواطنين في المراكز، والوقوف على جميع الخدمات التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية لهم، مشيرًا إلى اهتمام وحرص ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بتوفير أرقى الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات التعليمية والصحية والزراعية والرياضية والمواصلات والاتصالات والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات.