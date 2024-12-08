احتفت المديرية العامة للجوازات باليوم العالمي للتطوع 2024 الذي يوافق الـ (5) من ديسمبر من كل عام، بحضور المدير العام للجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، بمقر المديرية في الرياض.

وقُدم خلال الحفل عرض مرئي عن الفرص والأعمال التطوعية المتاحة في الجوازات عبر حسابها في المنصة الوطنية للعمل التطوعي في مجالات خدمة ضيوف الرحمن، والتنظيم والخدمة المجتمعية.

وفي ختام الحفل كرم اللواء المربع عددًا من المتطوعين لما بذلوه من جهود، مؤكدًا أهمية العمل التطوعي وما يمثله من أثر إيجابي على الفرد وتنمية المجتمع.