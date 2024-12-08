انطلقت مساء أمس فعاليات شاطئ «لأوري» بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب في نسخته الثالثة، وذلك ضمن فعاليات موسم شتاء جازان 2025.

وشهدت سماء الشقيق إطلاق أكثر من 1000 بالون بألوان متنوعة في أول أيام الفعاليات التي تستمر 90 يومًا، وتتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات العائلات، بما في ذلك المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى ألعاب للأطفال وجلسات السمر على شاطئ بحر الشقيق السياحي.

كما تشمل الفعاليات عروضًا موسيقية حية، مما يعزز من تجربة الزوار ويضفي طابعًا فنيًا على الفعاليات.

ويعد شاطئ «لأوري» الشقيق، الذي يبعد نحو 150 كيلو مترًا عن مدينة جيزان، من أجمل الوجهات السياحية في المنطقة، حيث يتميز بإطلالات بانورامية ساحرة على البحر الأحمر، ما يتيح للزوار الاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة والرمال النقية والمياه البحرية الصافية.

وقد أتاحت أمانة منطقة جازان، ممثلة في بلدية الشقيق، فرصا استثمارية للمستثمرين ورجال الأعمال، مما يعزز من جاذبية الشاطئ بصفته وجهة سياحية متميزة تستقبل أكثر من 35 ألف زائر في العام.