أعلنت اللجنة الدولية الحكومية لاتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، في اجتماعها السنوي ترشيح عضوية الجمعية السعودية للمحافظة على التراث في هذه اللجنة لتكون أول جمعية سعودية تحظى بعضوية لجنة التقييم أثناء دورة 2025م، وذلك لمدة أربع سنوات.وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز، أن العضوية لم تتحقق إلّا بوجود الدعم من وزارة الثقافة ومن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو في باريس. وتأتي هذه العضوية نتيجة الخبرة المكتسبة للجمعية السعودية للمحافظة على التراث، منذ تأسيسها في 2010م، في تطبيق سياسات وتوجيهات منظمة اليونسكو في عملية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وصونه ونقله للأجيال القادمة.يُذكر أن هذه اللجنة تتكون من ستة خبراء دوليين وست جمعيات معتمدة لدى منظمات اليونسكو لتقييم الملفات، التي يتم ترشيحها للانضمام لقائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى منظمة اليونسكو، ومدى استيفائها للمعايير والشروط للتسجيل على القائمة.