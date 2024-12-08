كرّم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه وزارة العدل؛ نظير جهودها المبذولة في مجال كفاءة وترشيد المياه، ولدورها في تحقيق الاستدامة المائية.وجاء التكريم خلال إطلاق مبادرة (الصافي الإيجابي للمياه)، في منتدى الاستدامة المائية لمستقبل أخضر؛ الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، في الرياض، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16).ويعكس التكريم، جهود وزارة العدل في ترشيد استخدام المياه في جميع مبانيها، وتنفيذها برامج توعية حول أهمية الاستدامة المائية، ودعمها جميع الجهود الحكومية في ذلك.يذكر، أن منتدى (الاستدامة المائية لمستقبل أخضر) يعكس جهود المملكة في تعزيز كفاءة وموثوقية خدمات المياه، من خلال استعراض أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة في هذا المجال، بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، والمنظمات الدولية، في إطار التزام المملكة بتحقيق استدامة الموارد المائية ودعم تطلعاتها نحو مستقبل أخضر ومستدام وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.