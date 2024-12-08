بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، ومتابعة نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، يبدأ محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، جولاته التفقدية للمراكز الإدارية التابعة للمحافظة، يرافقه مسؤولو الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة؛ وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف على المشروعات التي نُفذت والجاري تنفيذها.ويلتقى محافظ الطائف، خلال الجولات، رؤساء المراكز والأهالي، إذ يستهل جولته بمراكز (العقيق، دغبج، فيضة المسلح، الحفاير، المحاني، الفريع بالنجيل).وأشار محافظ الطائف، إلى اهتمام وحرص ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بتوفير أرقى الخدمات للمواطنين، مشيداً بالإنجازات التي تحققت في المراكز التابعة للمحافظة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والزراعية والرياضية والمواصلات والاتصالات والمياه والكهرباء، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية للمواطنين في هذه المراكز والقرى التابعة لمحافظة الطائف.ورحب رؤساء المراكز والمشايخ والأعيان والأهالي بزيارة محافظ الطائف، مؤكدين حرص القيادة على تلمس حاجات المواطنين والمقيمين، والاستماع لمطالبهم والعمل لخدمتهم.