أعلن المنتدى السعودي للإعلام اختيار الإعلامي جابر بن علي القرني أميناً عاماً لجائزة المنتدى السعودي للإعلام 2025، تقديراً لمسيرته الحافلة بالتميّز في المجال الإعلامي.

القرني الذي كرّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مهرجان الجنادرية 33، لدوره الإعلامي والثقافي، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الملك عبدالعزيز، وعمل مستشاراً ومشرفاً عاماً على مجلة الحرس الوطني، ورئيس اللجنة الاستشارية بالمجلة. كما أنه عضو سابق في لجنة التنسيق الإعلامي بمجلس الشؤون السياسية والاقتصادية.

لمع نجم جابر القرني مبكراً من خلال تقديمه عدداً من البرامج في التلفزيون السعودي، فضلاً عن التصاقه بالبرنامج الثقافي لمهرجان الجنادرية، وما زالت عطاءات القرني الإعلامية والثقافية مستمرة من خلال برنامج «صنوان» الذي يقدمه عبر القناة السعودية.

أسهم القرني في تأسيس مجلة «مشاعر» الثقافية، وأصدر عدة مؤلفات ضمن مطبوعات مهرجان الجنادرية، منها (عشق في ذاكرة الوطن، دولة ورجال، التوحيد).