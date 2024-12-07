ترأس مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري في العاصمة البحرينية المنامة اليوم وفد وزارة الدفاع المُشارك في افتتاح أعمال المنتدى العشرين للأمن الإقليمي «حوار المنامة 2024».

ويبحث حوار المنامة في نسخته الـ20 التحديات الأكثر إلحاحاً في السياسة الخارجية والدفاع والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما يسلط الضوء على المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

وعلى هامش المنتدى، التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية عددًا من المسؤولين، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وشملت اللقاءات رئيس هيئة الأركان بمملكة هولندا الفريق الأول أونو ايخيل زهايم، ونائب المدير العام للعلاقات الدولية والإستراتيجية بوزارة القوات المسلحة الفرنسية الفريق إيريك بيلتييه، ومستشار الأمن الوطني بجمهورية التشيك توماس بوجار، ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السفير دانييل شابيرو، ورئيس العمليات المشتركة بقوات الدفاع الأسترالية الفريق بحري جاستن.​