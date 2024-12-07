أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن بندر بن عبدالعزيز، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة معه عدد من الأمراء، والمسؤولين، وجمع من المواطنين.