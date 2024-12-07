أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في دخيل بن فهيد بن سالم الحسناء المري (سعودي الجنسية)؛ لإقدامه على قتل علوي بن محمد بن محسن الحامد (سعودي الجنسية)، وذلك باستدراجه إلى منطقة نائية ومباغتته بضربه بأداة صلبة ضربات عدة على رأسه وأجزاء متفرقة من جسده، مما أدى إلى وفاته، وإحراق سيارة المجني عليه وهو بداخلها لإخفاء معالم جريمته.

وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه؛ ولشناعة ما قام به، ويدل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني دخيل بن فهيد بن سالم الحسناء المري (سعودي الجنسية) اليوم (السبت) 06 / 06 / 1446هـ الموافق 07 / 12 / 2024م بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذّر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.