دشن محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي اليوم مبادرة (البرنامج البيئي في محافظة أبو عريش) التي ينفذها مكتب رابطة رواد الكشافة بالمحافظة بالشراكة مع جمعية الإصحاح البيئي بجازان والجهات المعنية بمحافظة أبوعريش، بحضور رئيس رابطة رواد الكشافة السعودية الدكتور عبدالله الفهد، ومدير فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بجازان المهندس عواجي محمد حكمي، ورئيس جمعية الإصحاح البيئي الدكتور محمد السيد، ومدير مكتب شركة المياه بالنيابة في أبوعريش المهندس عبدالله الدبيان، ومدير مكتب رواد الكشافة محمد حكمي، وعدد كبير من المتطوعين والمتطوعات ومنسوبي مكاتب رواد الكشافة في المملكة.

وتعد هذه المبادرة ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 (السعودية الخضراء)، وعدد الشتلات المستهدفة 5000 شتلة كمرحلة أولى في مركز وادي مقاب التابع لمحافظة أبو عريش، شارك فيها نحو 200 متطوع ومتطوعة من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وسيتم استكمال تنفيذ المبادرة في المدارس والجهات الحكومية والميادين والشوارع والمنازل بالمحافظة ليصل مجموع الشتلات المستهدف زراعتها 150 ألف شتلة، ويشرف على خطة تنفيذها مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.