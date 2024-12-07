أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 26 / 05 / 1446هـ الموافق 28 / 11 / 2024م إلى 03 / 06 / 1446هـ الموافق 04 / 12 / 2024م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 18,489 مخالفاً، منهم 10,824 مخالفا لنظام الإقامة، و4,638 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3,027 مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,125 شخصًا 42% منهم يمنيو الجنسية، و56% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 57 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثاً: تم ضبط 31 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 25,484 وافداً مخالفاً، منهم 22,604 رجال، و2,880 امرأة.

خامساً: تمّت إحالة 17,982 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2,427 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9,529 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.