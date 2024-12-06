تحت رعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، و تشريف محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، كرمت شركة المراعي الفائزين في الدورة السادسة عشرة لجائزة المراعي للطب البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي خلال المؤتمر الدولي الثاني للجمعية الطبية البيطرية السعودية الذي أقيم في جامعة الملك فيصل في مدينة الأحساء، وتُجسّد الجائزة التي تستضيفها جامعة الملك فيصل التزام الشركة المستمر بدعم الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتُعد هذه الجائزة التي انطلقت في عام 2006، منصةً رائدة لتقدير جهود الأطباء البيطريين المتميزين على المستويين المحلي والخليجي، حيث تُكرّم الرواد والمبدعين في هذا المجال الحيوي. وتسلط الضوء على الدور المحوري للأطباء البيطريين في الحفاظ على الصحة العامة، بالإضافة إلى إبراز إسهاماتهم في حماية الثروة الحيوانية، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني. كما تُعزز الجائزة أهمية البحث العلمي والميداني، وتشجع على الابتكار في مجالات الطب البيطري المختلفة، في الوقت الذي تعمل فيه على الارتقاء بمكانة المهنة نظراً لتأثيرها الإيجابي على المجتمع بأسره. وكرّمت الجائزة على مدى 16 عاماً 91 فائزاً من الباحثين والطلاب والممارسين في المجال، كما شهدت الدورة الحالية تكريم ستة متخصصين متميزين من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في فئات مختلفة و اثنين من الطلاب المتميزين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله البدر: «نؤكّد في المراعي التزامنا تجاه القطاع البيطري، نظراً لدوره الجوهري في دعم الأمن الغذائي بمفهوميه الكمي والنوعي، وذلك تماشياً مع رسالتنا بتقديم أطعمة ذات قيمة غذائية وجودة عالية، تثري حياة المستهلكين كل يوم. وتُعتبر جائزة المراعي للطب البيطري خير دليل على سعينا الدائم لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة في المملكة والمنطقة. ويُسلّط التكريم لأبرز المتخصّصين في هذا المجال الضوء على التزامنا بتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بصفته جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط».

وتُعتبر هذه الجائزة جزءاً من مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة المراعي، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعية. وتأتي الجائزة في وقت تشهد فيه المملكة تطوراً ملحوظاً في المجالات الزراعية والبيطرية، مدفوعةً برؤية السعودية 2030 التي تركز على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أنّ المراعي تحرص على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات والجوائز بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، منها «جائزة المراعي للطب البيطري» و«جائزة المراعي للابتكار العلمي» وغيرها من المبادرات الرامية إلى دعم المواهب الشابة من العلماء في مجال تعزيز الأمن الغذائي، وتسليط الضوء على الأعمال الرائدة على المستوى الدولي في أنظمة الغذاء، فضلاً عن توعية الأجيال المُقبلة بأهمية الأبحاث والابتكارات المُتميزة في مجال الأمن الغذائي، لتحفيزهم على التوجه إلى البحث والتطوير والابتكار في المجال ذاته.