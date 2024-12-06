استقبل ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك على هامش أعمال المنتدى العشرين للأمن الإقليمي (حوار المنامة 2024).

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للقيادة البحرينية، وتمنياتهما لحكومة وشعب البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل ولي عهد البحرين تحيات وتقدير القيادة البحرينية لخادم الحرمين الشريفين و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتمنيات لحكومة وشعب المملكة المزيد من الازدهار والرفاه.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز ومواصلة توطيد التعاون والتنسيق الثنائي على المستويات كافة، كما جرى بحث آخر المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.