باشرت فرق الإسعاف بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران اليوم بلاغاً إسعافيّاً عن حادثة انقلاب بمحافظة حبونا قبل دوار الجفة بنجران.

وتم توجيه فرقة إسعافية إضافة إلى الإسعاف الجوي، وعند وصول الفرقة إلى موقع الحادثة بمشاركة بقية الجهات تبين وجود مصاب، وعلى الفور تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة في الموقع، ونقل المصاب عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الملك خالد بنجران.

وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة نجران محمد بن علي العسيري أهمية سلامة المصاب وسرعة الاستجابة من الفرقة الإسعافية لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة وتخفيف حدة الإصابة ونقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

‏ونوّهت الهيئة بأنه في حال وجود أي حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم 997، أو عن طريق تطبيق «أسعفني»، الذي يدعم خصائص متنوعة وبلغات مختلفة.