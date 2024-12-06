تشارك هيئة فنون الطهي في اجتماع الدورة الـ 19 للجنة الحكومية الدولية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، الذي يُعقد في العاصمة الباراغوانية أسونسيون احتفاءً بتسجيل الورد الطائفي بقائمة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو, حيث تنظّم الهيئة جناحًا خاصًا يستعرض جوانب فنون الطهي المرتبطة بالورد الطائفي بصفته أحد أجود أنواع الورود التي تشتهر بها المملكة؛ مما يعكس تقديم تجربة ثقافية استثنائية للزوار.

ويقدّم الجناح تجربة فريدة للمشروبات والحلويات المستوحاة من الورد الطائفي كمشروب الشاي بالورد، ومشروب اللاتيه بالورد، وحلوى السقودانة بالورد؛ كجزء من الموروث الذي يعكس الهوية الوطنية السعودية ويعزز التنوع الثقافي العالمي.

وتسعى هيئة فنون الطهي عبر هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة، والتركيز على الجوانب البيئية المستدامة المرتبطة بزراعة وإنتاج الورد الطائفي، ودعم تسويق المنتجات المحلية على المستوى المحلي أو الدولي؛ مما يعزز من مكانة المملكة كونها مصدرًا للمنتجات الزراعية الفاخرة، ويحفز الاستثمارات في القطاع الزراعي الوطني.