كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن مسودة شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفتها. وأشارت، إلى المخالفات الجسيمة، وتتمثل في: استخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية قبل الحصول على الإذن من المؤسسة العامة للري وعقوبتها بحدها الأدنى 60000 ريال والأعلى 80000 ريال. القيام بأعمال من شأنها الإضرار بمصادر المياه السطحية ومنشآتها سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية بشكل مباشر أو غير مباشر أو تصريف مياه رجيع محطات التقنية القائمة على السدود في بحيرة السدود أو في مجاري الأودية عقوبتها بحدها الأدنى 60000 ريال والأعلى 80000 ريال. عدم التزام المرخص له بإبلاغ الوزارة عن أي حالة اشتباه في حال وجود حالات لتصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة أو أي نوع من الملوثات أو تصريف رجيع محطات التقنية القائمة على السدود في بحيرة السدود أو مجاري الأودية عقوبتها بحدها الأدنى 30000 ريال والأعلى 40000 ريال. تقديم صاحب الطلب معلومات مضللة أو خاطئة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة عقوبتها بحدها الأدنى 40000 ريال والأعلى 50000 ريال. استخدام مصادر المياه السطحية (مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة عقوبتها بحدها الأدنى 50000 ريال والأعلى 60000 ريال. عدم التوقف عن استخدام المصدر في حال وجود ملوث -لم تتم معالجتها والتحكم بها- وإبلاغ الوزارة بذلك، عقوبتها بحدها الأدنى 40000 ريال والأعلى 50000 ريال. تصريف أي نوع من المخلفات الصلبية أو السائلة أو أي نوع من الملوثات أو تصريف رجيع محطات التقنية القائمة على السدود في بحيرة السدود أو في مجاري الأودية قبل الحصول على شهادة الاعتماد البيئي عقوبتها بحدها الأدنى 60000 والأعلى 80000 ريال. استخدام مصادر المياه السطحية (مياه السدود بالسحب المباشر) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة عقوبتها بحدها الأدنى 50000 ريال وحدها الأعلى 60000 ريال.