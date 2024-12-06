ليلة طربية استثنائية عاشها الجمهور في مسرح محمد عبده أرينا، بعد أن أحيا «أخطبوط العود» الفنان عبادي الجوهر حفله الساهر ضمن جلسات موسم الرياض، بتقديم عدد من أشهر الأعمال الغنائية في مسيرته التي ألهبت مشاعر الحضور.

وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق الحفلة، قال الجوهر لـ«عكاظ»: «الفن هو وسيلة ثقافية وحضارية عظيمة. إذا أردت أن تعرف حضارة أي شعب، استمع إلى موسيقاه، لأنها تعكس مستوى التقدم والرقي الذي وصل إليه».

وعن علاقته بالفنان الراحل طلال مداح، أشاد الجوهر بإرثه الموسيقي الكبير، مضيفاً: «كانت علاقتي مميزة مع طلال مداح - رحمه الله - وشرف لي أن أقدم بعضًا من أغانيه في مناسبات عدة، منها حفلة صوت الأرض التي احتفينا فيها بإرثه الموسيقي الخالد. كما غنيت له في العديد من المناسبات الموسيقية، تعبيراً عن اعتزازي بما قدمه للفن العربي».

وتابع تصريحه لـ«عكاظ» قائلاً: «في أحد ألبوماتي، غنيت مجموعة من أغانيه، وأعمل دائماً على تقديم أعمال تليق بإرثه العظيم، الذي يعتبر مدرسة فنية لكل الأجيال».

وخلال الحفل، كشف الجوهر عن أغنية جديدة خصصها للعاصمة الرياض، واصفاً إياها بأنها تعبير عن حبه وتقديره للمدينة التي ألهمته الكثير من أعماله.

الجدير بالذكر أن الحفل، الذي حمل عنوان «عبادي وعوده»، شهد حضوراً جماهيرياً واسعاً وتفاعلاً كبيراً، ليؤكد مرة أخرى مكانة الجوهر كأحد أعمدة الفن السعودي.