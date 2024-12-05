احتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اليوم (الخميس) بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في جائزة «تجربتي المبدعة»، خلال الحفل الختامي بحضور الأميرة نورة بنت تركي الفيصل، والمساعد للشؤون التعليمية طواشي الكناني، وعدد من القيادات التربوية والمشرفين والمشرفات، الذي نظمه مكتب التعليم بأبحر.

وهنّأ الكناني في كلمته، نيابة عن مدير عام تعليم جدة، الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز المسابقة الذين أظهروا تفوقًا فكريًا وإبداعيًا يعكس مهارات استثنائية، مشيرًا إلى أن تعليم جدة يحرص بدوره على دعم المبادرات التي تسهم في بناء أجيال مبدعة قادرة على تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «من تلك المبادرات تأتي مسابقة «تجربتي المبدعة»، التي استهدفت طلبة المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، وساهمت في تعزيز مهارات حل المشكلات بطرق إبداعية من خلال تنفيذ تجارب علمية مرتبطة بمناهج مادة العلوم».

وحث الكناني مديري ومديرات المدارس على تحفيز الطلاب والطالبات على المشاركة في مثل هذه المسابقات، التي تعزز التنافسية الإيجابية بينهم، وتدعم تحسين نواتج التعلم في الاختبارات الوطنية والدولية، مشيدًا بالجهود المبذولة من كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح المسابقة، مثمّنًا الدور الكبير لمكتب التعليم بأبحر في تنظيم المبادرة المتميزة.

من جانبها، أوضحت مديرة مكتب التعليم بأبحر الدكتورة دلال العنبر، في كلمتها، أن الجائزة ساهمت في تطوير مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلبة المشاركين، وبما يعزز بناء شخصياتهم وتنمية قدراتهم الابتكارية، مضيفة أن المبادرة تعكس حرص تعليم جدة على تعزيز روح الابتكار، ودعم البرامج التي تُمكّن الطلبة من إبراز إمكاناتهم والمساهمة في تحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

واختُتم الحفل بتكريم الفائزين والفائزات وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها مدارس جدة، وتأكيد تعليم جدة حرصه المستمر على تبني ودعم المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الإبداع والابتكار لدى الأجيال القادمة.

وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي:

حصلت الطالبة شام عماد العليوي من الابتدائية 155 على المركز الأول، وجاءت الطالبة ريم قاسم اليوسف من الابتدائية الأولى بثول في المركز الثاني، وحقق الطالب يوسف ثامر الحربي من ابتدائية ابن حوقل المركز الثالث، وكان المركز الرابع من نصيب الطالبة الزهراء أحمد حبيب من الابتدائية 139، وتقاسمت المركز الخامس الطالبتان سدن اللبيني ولتين اللبيني من الابتدائية 78، وحصل الطالب عبدالله الغامدي من ابتدائية الملك عبدالعزيز على المركز السادس.